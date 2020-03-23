70% опрошенных ярославцев не стали закупать продукты впрок

23 Март 2020 2020-03-23T13:36:26+03:00

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Правительство Ярославской области провело небольшой опрос, скупали ли ярославцы гречу, сахар и туалетную бумагу впрок или оставались спокойными при всеобщем продуктовом ажиотаже.

70 процентов опрошенных, то есть около 850 человек, запасов не делали, понимая, что паника долго не продлится, а продукты никуда не исчезнут. 290 человек сделали совсем небольшие запасы. И только 5 процентов опрошенных совершили масштабные покупки.

А тем временем, некоторые ярославцы даже стали стесняться покупать продукты.

- Дома действительно закончилась гречка, а у нас все ее любят. Надо покупать, но боюсь, что из-за массовой истерии на меня в магазине косо посмотрят. Вроде и ерунда, но как-то неудобно буду себя чувствовать, - поделилась своими переживаниями ярославна Ирина.

Сотрудники департамента АПК на днях прошли по ярославским магазинам. Об итогах рейда читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU