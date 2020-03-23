В Ярославле очень скоро могут отключить отопление
На улице потеплеет, а в домах – похолодает
На улице потеплеет, а в домах – похолодаетФото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
Батарее в квартирах ярославцев остынут, судя по всему, уже очень скоро.
- Отключение отопления производится при среднесуточной температуре плюс 8 градусов. Выше этой отметки она должна продержаться в течение 5 дней, - пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
Судя по прогнозам синоптиков, отключение должно произойти уже на следующей неделе. Несмотря на то, что в минувшие выходные было солнечно, но совсем не тепло, в выходные ближайшие столбики термометра могут достигнуть рекордных для этого времени года плюс 11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU