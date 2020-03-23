В Ярославле очень скоро могут отключить отопление

23 Март 2020 2020-03-23T12:59:39+03:00

На улице потеплеет, а в домах – похолодает Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На улице потеплеет, а в домах – похолодает

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Батарее в квартирах ярославцев остынут, судя по всему, уже очень скоро.

- Отключение отопления производится при среднесуточной температуре плюс 8 градусов. Выше этой отметки она должна продержаться в течение 5 дней, - пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Судя по прогнозам синоптиков, отключение должно произойти уже на следующей неделе. Несмотря на то, что в минувшие выходные было солнечно, но совсем не тепло, в выходные ближайшие столбики термометра могут достигнуть рекордных для этого времени года плюс 11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU