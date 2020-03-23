Ярославец произвел и сбыл синтетический наркотик на 1,5 миллиона рублей

23 Март 2020 2020-03-23T12:47:28+03:00

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53-летний житель Ярославля обвиняется в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

Следствие установило, что мужчина организовал лабораторию, в которой с помощью специальных химических реагентов и оборудования изготавливал синтетический наркотик. До того, как сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность, предприимчивый ярославец успел заработать на сбыте полтора миллиона рублей.

- Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. За совершенное преступление обвиняемому грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU