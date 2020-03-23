2020-03-23T12:29:17+03:00
Общество

В Ярославской области откроется горячая линия по вопросам дистанционного обучения

Свою работу она начнет 25 марта
Светлана Крутикова
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С 30 марта по 12 апреля школьники и студенты будут обучаться дистанционноС 30 марта по 12 апреля школьники и студенты будут обучаться дистанционноФото: Алексей БУЛАТОВ
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25 марта в регионе откроют четыре горячие линии для педагогов.

- В связи с последними событиями педагогам, детям и родителям предстоит в сжатые сроки перейти на онлайн-обучение. Педагогам нужна помощь, чтобы освоить и внедрить новый образовательный формат. Для этого создали штаб по организации дистанционного обучения школьников и студентов, - сказала директор областного департамента образования Ирина Лобода.

Сейчас Институт развития образования готовит методические рекомендации по использованию различных электронных платформ. На сайте уже открыли рубрику «Горячая линия по организации дистанционного обучения». В ней будут публиковать все новости по теме. В дальнейшем здесь же появятся координаты тьюторов, которым педагоги смогут задать все интересующие вопросы.

Напомним, что ярославские школьники до 29 марта ушли на каникулы, а с 30 марта по 12 апреля будут обучаться дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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