Блогер Варламов раскритиковал благоустройство парка 30-я Победы в Ярославле

23 Март 2020 2020-03-23T12:57:49+03:00

Вместе с весенними дождями из парка «уплыла» плитка, а подрядчик тем временем получил за работу 23 миллиона

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В Ярославле разгорается новый скандал, связанный с качеством благоустройства. Фотографии ужасов отремонтированного парка 30-летия Победы опубликовал в своем блоге Илья Варламов. Вместе с весенними дождями из парка «уплыла» плитка, а вместо газонов всплыли грязевые горы.

- Отсутствует ливневая канализация, нормально гулять по парку невозможно. Запомните, вода - враг города! - пишет Варламов. - От воды все беды: именно она разрушает тротуары и улицы, именно она является причиной грязи и плохого настроения у пешеходов.

Тем временем подрядчик получил за работу большую часть денег, а это 23 миллиона рублей.

- Не знаю, кто такой Варламов, заказчиком работ выступал департамент госзаказа Ярославской области, - сказал глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. – Я ничего сказать не могу по этому поводу.

Екатерина Юрьевна добавила, что у нее слишком много работы, поэтому отвечать на вопросы журналистов сейчас времени нет. Обещала перезвонить, но пока звонка мы так и не дождались.

Также глава районной администрации посоветовала обратиться за комментарием в правительство региона.

ИСТОЧНИК KP.RU