2020-03-23T12:06:29+03:00
Общество

Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на борьбу с пандемией коронавируса

Проекты помогут профилактировать, диагностировать и минимизировать последствия эпидемий
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Гранты фондов Carlsberg, New Carlsberg и Tuborg способствуют мобилизации и поддержке исследовательских проектов, научных и культурных центров, общественных объединений – для смягчения последствий пандемии коронавируса и предотвращения эпидемий в будущем.

Фонд Carlsberg выделил 60 млн датских крон на три международных проекта по борьбе с коронавирусом: 25 млн – научной группе всемирно известных исследователей-вирусологов, работающей в сотрудничестве между университетом Копенгагена, Орхусским университетом и индийским институтом Serum; 25 млн – группе исследователей в области социально-гуманитарных наук, которые, в сотрудничестве с Копенгагенским университетом, Орхусским университетом и Техническим университетом Дании изучают наиболее эффективные способы борьбы с эпидемиями.

Еще 10 млн направлены междисциплинарной группе университета Роскилле, которая исследует историю эпидемий - их появление, законы распространения и способы их погашения. Проекты помогут профилактировать, диагностировать и минимизировать последствия эпидемий, подобных COVID-19, в будущем.

- COVID-19 развивается огромными темпами, и мы рады, что можем оперативно мобилизовать сотрудничество между ведущими специалистами, чтобы внести вклад в решение проблем, с которыми сталкивается мир. Основатели Carlsberg, Якоб и Карл Якобсены, как и Фонд Карлсберг, всегда оказывали помощь в кризисных для человечества ситуациях. Сейчас нам как никогда нужна наука, чтобы помочь решить проблему пандемии и мыслить в долгосрочной перспективе, - сказал председатель Фонда Carlsberg профессор Флемминг Беcенбахер.

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group - один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, в том числе «Пивзавод «Ярпиво».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области построят образовательный центр за 180 миллионов
25 марта в Ярославской области завоют сирены
У улицы Труфанова в Ярославле прокуратура требует установить знаки
Ярославская фирма задолжала 62 миллиона по зарплатам, налогам и моральному вреду
В Тутаеве 17-летний ярославец пытался продать наркотики, но был задержан
В какие страны нельзя отправить посылку из Ярославля
Ярославцы могут стать волонтерами проекта «Мы вместе»
На мусорных площадках в Ярославле установили видеокамеры
70% опрошенных ярославцев не стали закупать продукты впрок
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
В Ярославле очень скоро могут отключить отопление
Блогер Варламов раскритиковал благоустройство парка 30-я Победы в Ярославле
Ярославец произвел и сбыл синтетический наркотик на 1,5 миллиона рублей
В Ярославской области откроется горячая линия по вопросам дистанционного обучения
Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на борьбу с пандемией коронавируса
В Ярославле еще одна жертва мошенников перевела в никуда почти 500 тысяч рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и такси
Ярославец оплатил бензин украденной топливной картой и собирался его продать
Звонить с таксофонов стали больше