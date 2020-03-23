Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на борьбу с пандемией коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T12:06:29+03:00

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Гранты фондов Carlsberg, New Carlsberg и Tuborg способствуют мобилизации и поддержке исследовательских проектов, научных и культурных центров, общественных объединений – для смягчения последствий пандемии коронавируса и предотвращения эпидемий в будущем.

Фонд Carlsberg выделил 60 млн датских крон на три международных проекта по борьбе с коронавирусом: 25 млн – научной группе всемирно известных исследователей-вирусологов, работающей в сотрудничестве между университетом Копенгагена, Орхусским университетом и индийским институтом Serum; 25 млн – группе исследователей в области социально-гуманитарных наук, которые, в сотрудничестве с Копенгагенским университетом, Орхусским университетом и Техническим университетом Дании изучают наиболее эффективные способы борьбы с эпидемиями.

Еще 10 млн направлены междисциплинарной группе университета Роскилле, которая исследует историю эпидемий - их появление, законы распространения и способы их погашения. Проекты помогут профилактировать, диагностировать и минимизировать последствия эпидемий, подобных COVID-19, в будущем.

- COVID-19 развивается огромными темпами, и мы рады, что можем оперативно мобилизовать сотрудничество между ведущими специалистами, чтобы внести вклад в решение проблем, с которыми сталкивается мир. Основатели Carlsberg, Якоб и Карл Якобсены, как и Фонд Карлсберг, всегда оказывали помощь в кризисных для человечества ситуациях. Сейчас нам как никогда нужна наука, чтобы помочь решить проблему пандемии и мыслить в долгосрочной перспективе, - сказал председатель Фонда Carlsberg профессор Флемминг Беcенбахер.

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group - один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, в том числе «Пивзавод «Ярпиво».