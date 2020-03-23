В Ярославле еще одна жертва мошенников перевела в никуда почти 500 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T12:05:53+03:00

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Жительница Дзержинского района обратилась в полицию с заявлением о хищении денег. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сказал, что со счета женщины пытаются снять деньги и запросил реквизиты карты, чтобы якобы предотвратить списание. Заявительница сообщила данные. после этого с ее карты исчезло больше 487 тысяч рублей.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - комментирует пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Будьте бдительны! Помните, что сотрудники банка не рассылают сообщения о блокировке карт и по телефону не запрашивают конфиденциальные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU