В Ярославле столкнулись легковушка и такси

23 Март 2020 2020-03-23T12:00:34+03:00

Пострадавшая в социальных сетях рассказала, как все произошло

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ДТП на проспекте Толбухина в Ярославле произошло около четырех часов утра 22 марта. У дома №68 столкнулись «Тойота Камри» и такси «Рено Логан». От удара такси перевернуло и оно встало на крышу.

По предварительной версии, «Тойота», за рулем которой сидел 54-летний мужчина, врезалась в «Рено». Дочь таксиста в социальной сети рассказала, что автомобиль «отцу в бочину влетел», водитель отделался царапинами.

В такси в момент аварии находились два пассажира.

- Я не помню, как все произошло, все очень неожиданно и резко было, но знаю, что ехали по главной дороге, и скорость была не превышена, - пишет Анна Щербакова.

А некоторые участники группы и вовсе не понимают, как могло произойти ДТП:

- В 4 ночи, автомобильное движение почти отсутствует. Как могут в таких случаях столкнуться две машины?

ИСТОЧНИК KP.RU