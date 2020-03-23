В Ярославле столкнулись легковушка и такси
ДТП на проспекте Толбухина в Ярославле произошло около четырех часов утра 22 марта. У дома №68 столкнулись «Тойота Камри» и такси «Рено Логан». От удара такси перевернуло и оно встало на крышу.
По предварительной версии, «Тойота», за рулем которой сидел 54-летний мужчина, врезалась в «Рено». Дочь таксиста в социальной сети рассказала, что автомобиль «отцу в бочину влетел», водитель отделался царапинами.
В такси в момент аварии находились два пассажира.
- Я не помню, как все произошло, все очень неожиданно и резко было, но знаю, что ехали по главной дороге, и скорость была не превышена, - пишет Анна Щербакова.
А некоторые участники группы и вовсе не понимают, как могло произойти ДТП:
- В 4 ночи, автомобильное движение почти отсутствует. Как могут в таких случаях столкнуться две машины?
ИСТОЧНИК KP.RU