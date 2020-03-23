Ярославец оплатил бензин украденной топливной картой и собирался его продать

23 Март 2020 2020-03-23T11:50:18+03:00

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В полицию Красноперекопского района поступило заявление о том, что неизвестные украли топливную карту из припаркованной на улице «Газели». Сумма ущерба составила больше 24 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Ярославля. Мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что украл карту, расплатился ею за топливо и планировал его продать.

- Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - пишет пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU