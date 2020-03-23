2020-03-23T11:50:18+03:00
Происшествия

Ярославец оплатил бензин украденной топливной картой и собирался его продать

Но не успел
Светлана Крутикова
Поделиться:
Ярославец расплатился украденной топливной картой за бензинЯрославец расплатился украденной топливной картой за бензинФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В полицию Красноперекопского района поступило заявление о том, что неизвестные украли топливную карту из припаркованной на улице «Газели». Сумма ущерба составила больше 24 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Ярославля. Мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что украл карту, расплатился ею за топливо и планировал его продать.

- Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - пишет пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на борьбу с пандемией коронавируса
В Ярославле еще одна жертва мошенников перевела в никуда почти 500 тысяч рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и такси
Ярославец оплатил бензин украденной топливной картой и собирался его продать
Звонить с таксофонов стали больше
Синоптики пообещали жителям Ярославля потепление к концу недели
В ярославском зоопарке проснулись медведи
Состояние больной коронавирусом ярославны остается прежним
У жительницы Ярославской области изъяли контрафактной одежды на 800 тысяч рублей
Ярославские кинотеатры должны приостановить свою работу
В Ярославской области разыскали девушку с красными волосами
В Ярославле завели дело на застройщика, оставившего людей без квартир и денег
Волковский театр начал показывать спектакли на фасадных экранах
В выходные в Ярославле на проспекте Толбухина столкнулись две машины
В Даниловском районе пропала школьница с красными волосами
В Ярославле врачи приехали к молодому человеку, который не соблюдает карантин
В Ярославской области за пьяную езду на водителя возбудили уголовное дело
В Ярославле из-за коронавируса закрылись бассейны «Шинник» и «Лазурной»
В Ярославле от вирусной пневмонии скончалась 34-летняя женщина
Автобус №22С переходит на новое раписание
Полиция и медики проверяют, как ярославцы соблюдают карантин
Общегородской субботник в Рыбинске пройдет 24 апреля
Жительница Рыбинска украла у пьяного мужчины телефон и вейп
В Ярославле закрылся спорткомплекс "Атлант"
Ярославцы будут получать 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно