Ярославец оплатил бензин украденной топливной картой и собирался его продать
В полицию Красноперекопского района поступило заявление о том, что неизвестные украли топливную карту из припаркованной на улице «Газели». Сумма ущерба составила больше 24 тысяч рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Ярославля. Мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что украл карту, расплатился ею за топливо и планировал его продать.
- Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - пишет пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU