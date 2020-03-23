Синоптики пообещали жителям Ярославля потепление к концу недели

23 Март 2020 2020-03-23T11:29:02+03:00

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В прошедшие выходные в Ярославле резко похолодало. В ночь с субботы на воскресенье температура опустилась до -6 градусов. Но уже на этой неделе весна окончательно вступит в свои права.

По данным синоптиков, начало последней недели марта будет прохладным, во вторник температура составит +4 градуса. Но с каждый днем потепление будет повышаться, и к выходным столбики термометра достигнут рекордных для этого времени года +11 градусов.

На протяжении всей недели ясно. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU