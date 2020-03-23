2020-03-23T12:06:52+03:00
Общество

Звонить с таксофонов стали больше

Общий трафик соединений вырос более чем в 1,6 раза
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Отмена платы за звонки, включая мобильные номера, повысила социальную значимость таксофоновОтмена платы за звонки, включая мобильные номера, повысила социальную значимость таксофонов
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«Ростелеком» отмечает стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) после того, как компания обнулила стоимость звонков на все номера российских операторов связи. За 2019 год общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений вырос более чем в 1,6 раза, сообщает пресс-служба компании.

Быстрее всего растет трафик на мобильные номера после отмены платы за такие звонки в ноябре 2019 года. Общий внутризоновый трафик в январе 2020 года вырос по сравнению с октябрем 2019 года в 5,5 раза, а междугородный — в 3,6 раза. Плата за местные звонки была отменена в начале 2018 года, и трафик по этому направлению в первый год после отмены вырос в 5,3 раза.

Отмена платы за звонки, включая мобильные номера, повысила социальную значимость таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и даже заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон.

Зафиксировать их местоположение и оказать помощь в случае необходимости будет проще. Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, стало быстрее и легче — точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов теперь отражены на Яндекс.Картах». Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона - ни способны принимать входящие вызовы.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу — до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны.

Таксофоны до сих пор - единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных

Таксофоны до сих пор - единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных

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