В ярославском зоопарке проснулись медведи
В прошедшие выходные в ярославском зоопарке медведи Ума и Топа вышли из зимней спячки. Первым проснулся и вышел из вольера Топа.
- Он внимательно осмотрел территорию, проверил, как идут ремонтные работы в вольере, и пошел докладываться Уме, - шутит пресс-служба зоопарка.
Ремонт в вольере Умы и Топы завершится в ближайшее время. Мишки будут радоваться не только солнышку, но и зеленой траве, чистой воде и другим изменениям.
В этом году косолапые проснулись вовремя и чувствуют себя хорошо. Но вот увидеть мишек пока нельзя. С 18 марта зоопарк закрыли для посетителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса .
ИСТОЧНИК KP.RU