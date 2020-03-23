В ярославском зоопарке проснулись медведи

23 Март 2020 2020-03-23T10:54:52+03:00

Но увидеть косолапых пока нельзя

Изменить размер текста: A A

В прошедшие выходные в ярославском зоопарке медведи Ума и Топа вышли из зимней спячки. Первым проснулся и вышел из вольера Топа.

- Он внимательно осмотрел территорию, проверил, как идут ремонтные работы в вольере, и пошел докладываться Уме, - шутит пресс-служба зоопарка.

Ремонт в вольере Умы и Топы завершится в ближайшее время. Мишки будут радоваться не только солнышку, но и зеленой траве, чистой воде и другим изменениям.

В этом году косолапые проснулись вовремя и чувствуют себя хорошо. Но вот увидеть мишек пока нельзя. С 18 марта зоопарк закрыли для посетителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса .

ИСТОЧНИК KP.RU