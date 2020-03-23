Состояние больной коронавирусом ярославны остается прежним
Ярославна, которая заразилась коронавирусом, продолжает оставаться под пристальным наблюдением врачей в инфекционной больнице города.
- Состояние пациентки с коронавирусом на 23 марта, понедельник, удовлетворительное, без ухудшения. Врачи продолжают лечение и на этой неделе проведут контрольные анализы, - сообщила главный врач инфекционной больницы Ярославля Нина Лужинская.
На данный момент новых ярославцев, подхвативших инфекцию, в регионе не выявлено.
Теперь врачи и полиция будут проверять, как ярославцы, которые находятся на самоизоляции, соблюдают карантин. Медики уже выезжали к молодому человеку, на которого нажаловались соседи.
ИСТОЧНИК KP.RU