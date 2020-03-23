Состояние больной коронавирусом ярославны остается прежним

23 Март 2020 2020-03-23T10:33:12+03:00

Теперь врачи и полиция будут проверять, как ярославцы, которые находятся на самоизоляции, соблюдают карантин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе ей будут проводить контрольные анализы

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Ярославна, которая заразилась коронавирусом, продолжает оставаться под пристальным наблюдением врачей в инфекционной больнице города.

- Состояние пациентки с коронавирусом на 23 марта, понедельник, удовлетворительное, без ухудшения. Врачи продолжают лечение и на этой неделе проведут контрольные анализы, - сообщила главный врач инфекционной больницы Ярославля Нина Лужинская.

На данный момент новых ярославцев, подхвативших инфекцию, в регионе не выявлено.

Теперь врачи и полиция будут проверять, как ярославцы, которые находятся на самоизоляции, соблюдают карантин. Медики уже выезжали к молодому человеку, на которого нажаловались соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU