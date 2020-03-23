У жительницы Ярославской области изъяли контрафактной одежды на 800 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T10:17:51+03:00

Женщина может сесть в тюрьму на два года

Изменить размер текста: A A

В отношении 54-летней жительницы Первомайского района возбудили уголовное дело. Она обвиняется в торговле контрафактной продукцией.

Сотрудники полиции провели проверку и установили, что в одном из магазинов районного центра продавали одежду и обувь якобы известных брендов, на самом же деле продукция оригиналу не соответствовала. Товар изъяли.

- Подозреваемая причинила правообладателю товарного знака ущерб на сумму больше 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Если суд признает предпринимательницу виновной, она может провести в тюрьме два года.

ИСТОЧНИК KP.RU