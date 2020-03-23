2020-03-23T09:58:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославские кинотеатры должны приостановить свою работу

Правда, информация об отмене сеансов отсутствует на сайтах кинотеатров до сих пор
Дарья Сабаева
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Правда, информация об отмене сеансов отсутствует на сайтах кинотеатровПравда, информация об отмене сеансов отсутствует на сайтах кинотеатровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 23 марта рекомендовано закрыть все кинотеатры, приказ об этом подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова. Когда у ярославцев вновь появится возможность смотреть фильмы на большом экране – не известно.

На прошлой неделе кинотеатры уже вводили количественное ограничение - не более 50 человек в одном зале. Закрытие связано с распространением коронавируса.

На прошлой неделе, из-за подобного приказа, уже закрылись библиотеки, театры и музеи. Однако некоторые частные музеи продолжают работу несмотря на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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