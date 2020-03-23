В Ярославской области разыскали девушку с красными волосами

23 Март 2020 2020-03-23T09:41:39+03:00

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15-летняя Виктория Гусейнова ушла из дома в деревне Скулепово Даниловского района в субботу, 21 марта. До вечера 22 марта о ее местонахождении ничего не было известно.

О том, что девушка найдена и жива, сообщили около 22:00 в воскресенье. Где она пропадала и что стали причиной ухода из дома, не говорится.

В минувшие выходные поисковики также занимались розыском двух мужчин. Одному из них 79 лет, другому – 70. Оба ушли из дома и пропали, но, к счастью, все закончилось благополучно – ярославцев быстро нашли, они живы и здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU