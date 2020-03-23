В Ярославле завели дело на застройщика, оставившего людей без квартир и денег

23 Март 2020 2020-03-23T09:25:09+03:00

Обманутые люди остались без квартир и денег Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ярославле в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников строительной фирмы возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что с мая 2016 по март 2018 года организация незаконно привлекла деньги жителей города на строительство 10-этажного дома на улице Ньютона во Фрунзенском районе. Однако объект так и не достроили. Люди остались без квартир и денег. Общий ущерб составил больше одного миллиона рублей.

- Сейчас проводятся оперативные мероприятия. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU