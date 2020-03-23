В Ярославле завели дело на застройщика, оставившего людей без квартир и денег
Фирма незаконно заключила договоры долевого строительства
Обманутые люди остались без квартир и денегФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ярославле в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников строительной фирмы возбудили уголовное дело.
Следствие установило, что с мая 2016 по март 2018 года организация незаконно привлекла деньги жителей города на строительство 10-этажного дома на улице Ньютона во Фрунзенском районе. Однако объект так и не достроили. Люди остались без квартир и денег. Общий ущерб составил больше одного миллиона рублей.
- Сейчас проводятся оперативные мероприятия. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU