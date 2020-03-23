Волковский театр начал показывать спектакли на фасадных экранах

23 Март 2020 2020-03-23T09:26:32+03:00

Будут и другие новшества

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Волковский театр, несмотря на вынужденную отмену спектаклей из-за угрозы распространения коронавируса, продолжает свою работу. Он запустил новый проект «Волковский на карантине».

В рамках этого проекта спектакли будут транслироваться на фасадных экранах. Каждый день в 18:30 каждый желающий сможет увидеть одну постановку из репертуара театра. Первая - "Гроза" по пьесе Александра Островского - прошла в воскресенье, 22 марта. Кроме того, спектакли можно посмотреть на официальном канале театра в Youtube.

Помимо этого руководство Первого ярославского и коллектив разрабатывают другие новшества, какие – пока держится в секрете.

А тем временем, в Ярославль вернулся Капитан Реальность, который обратил внимание местных жителей на то,ч то помимо коронавируса, в городе есть и другие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU