2020-03-22T23:13:31+03:00
Происшествия

В выходные в Ярославле на проспекте Толбухина столкнулись две машины

В ДТП есть пострадавшие
Екатерина РЯБЦЕВА
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Авария произошла в ночь с субботы на воскресеньеАвария произошла в ночь с субботы на воскресеньеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В ночь с субботы на воскресенье, в 4.25 в Ярославле на проспекте Толбухина рядом с домом №68 произошло ДТП – Рено Логан столкнулось с Тойотой Камри. Ликвидировать аварию приезжали сотрудники МЧС.

– Есть пострадавшие, – отметили в пресс-службе ведомства.

Остальная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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