В выходные в Ярославле на проспекте Толбухина столкнулись две машины
В ДТП есть пострадавшие
Авария произошла в ночь с субботы на воскресеньеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В ночь с субботы на воскресенье, в 4.25 в Ярославле на проспекте Толбухина рядом с домом №68 произошло ДТП – Рено Логан столкнулось с Тойотой Камри. Ликвидировать аварию приезжали сотрудники МЧС.
– Есть пострадавшие, – отметили в пресс-службе ведомства.
Остальная информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU