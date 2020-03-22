В выходные в Ярославле на проспекте Толбухина столкнулись две машины

22 Март 2020 2020-03-22T23:13:31+03:00

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В ночь с субботы на воскресенье, в 4.25 в Ярославле на проспекте Толбухина рядом с домом №68 произошло ДТП – Рено Логан столкнулось с Тойотой Камри. Ликвидировать аварию приезжали сотрудники МЧС.

– Есть пострадавшие, – отметили в пресс-службе ведомства.

Остальная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU