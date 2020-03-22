В Даниловском районе пропала школьница с красными волосами

22 Март 2020 2020-03-22T17:50:04+03:00

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В субботу, 21 марта, в деревне Скулепово Даниловского района пропала 15-летняя девушка. Виктория Гусейнова ушла из дома и не вернулась.

Она выглядит на 15-17 лет, рост – 164 сантиметра, худощавого телосложения. Красные волосы до плеч, очки в черной оправе с красными душками.

Была одета в черную куртку, джемпер в красно-сине-черную полоску, голубые джинсы и белые кроссовки.

Если вы видели Викторию или что-нибудь знаете, позвоните по телефонам: 02, 102 или 112, а также на горячую линию ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU