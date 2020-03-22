В Ярославле врачи приехали к молодому человеку, который не соблюдает карантин

22 Март 2020 2020-03-22T16:43:20+03:00

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В Ярославле от жителей новостройки поступила информация, что их сосед, молодой человек, недавно вернулся из эндемичной страны. По указанному в соцсетях адресу выехали врачи. Они осмотрели пациента, взяли анализы и выписали больничный лист. Ярославца предупредили, что он должен соблюдать карантинный режим.

– Еще раз напоминаем гражданам, пребывающим из-за границы, необходимо незамедлительно поставить в известность медицинское учреждение, к которому они прикреплены. Заботьтесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих, – обратились к горожанам в пресс-службе правительства Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU