В Ярославской области за пьяную езду на водителя возбудили уголовное дело
Он уже привлекался к административной ответственности
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В Гаврилов-Ямском районе сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ», за рулем которого находился 40-летний житель Тутаева. Мужчина был пьян, и уже ранее привлекался за это к административной ответственности.
– В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, – отметили в пресс-службе ведомства.
Водитель может отправиться за решетку на два года.
Если вы заметили за рулем пьяного человека, немедленно сообщите об этом в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU