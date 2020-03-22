2020-03-22T14:30:41+03:00
Общество

В Ярославской области за пьяную езду на водителя возбудили уголовное дело

Он уже привлекался к административной ответственности
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Гаврилов-Ямском районе сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ», за рулем которого находился 40-летний житель Тутаева. Мужчина был пьян, и уже ранее привлекался за это к административной ответственности.

– В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, – отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель может отправиться за решетку на два года.

Если вы заметили за рулем пьяного человека, немедленно сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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