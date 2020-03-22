В Ярославле из-за коронавируса закрылись бассейны «Шинник» и «Лазурной»
Пока неизвестно, сколько продлится карантин
Закрытие спорткомплектов связано с распространением коронавирусаФото: Геннадий БИСЕНОВ
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С 22 марта в Ярославле закрываются бассейны «Шинник» и «Лазурный». Приказ о прекращении работы спортивных комплексов подписал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города. Когда бассейны вновь откроют двери для посетителей – пока неизвестно. В этот период плата за обучение в спортивной школе олимпийского резерва №4, куда входят «Лазурный» и «Шинник», взыматься не будет.
Ранее стало известно, что в городе из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, закрылся спорткомплекс «Атлант».
ИСТОЧНИК KP.RU