В Ярославле из-за коронавируса закрылись бассейны «Шинник» и «Лазурной»

22 Март 2020 2020-03-22T13:27:41+03:00

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С 22 марта в Ярославле закрываются бассейны «Шинник» и «Лазурный». Приказ о прекращении работы спортивных комплексов подписал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города. Когда бассейны вновь откроют двери для посетителей – пока неизвестно. В этот период плата за обучение в спортивной школе олимпийского резерва №4, куда входят «Лазурный» и «Шинник», взыматься не будет.

Ранее стало известно, что в городе из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, закрылся спорткомплекс «Атлант».

ИСТОЧНИК KP.RU