В Ярославле от вирусной пневмонии скончалась 34-летняя женщина
Врачи делали ей тест на коронавирус
Пациента не сразу обратилась в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в ярославской больнице от двусторонней вирусной пневмонии умерла 34-летняя пациентка. Женщина не сразу обратилась за помощью ко врачам. Сначала она сама пыталась справиться с высокой температурой. В департаменте здравоохранения и фармации рассказали, что у ярославны брали анализ на коронавирус, но тест дал отрицательный результат.
На настоящий момент в регионе COVID-19 официально подтвержден только у одного человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU