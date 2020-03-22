В Ярославле от вирусной пневмонии скончалась 34-летняя женщина

22 Март 2020 2020-03-22T12:18:02+03:00

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На днях в ярославской больнице от двусторонней вирусной пневмонии умерла 34-летняя пациентка. Женщина не сразу обратилась за помощью ко врачам. Сначала она сама пыталась справиться с высокой температурой. В департаменте здравоохранения и фармации рассказали, что у ярославны брали анализ на коронавирус, но тест дал отрицательный результат.

На настоящий момент в регионе COVID-19 официально подтвержден только у одного человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU