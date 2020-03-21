Автобус №22С переходит на новое раписание
Изменения произойдут с 23 марта
Изменения произойдут с 23 марта. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте
Изменить размер текста:
Расписание движения автобуса №22С "Красная площадь - Студенческий городок" изменится с 23 марта, с понедельника. Произойдет это из-за перехода Демидовского университета на удаленный режим обучения, а основная масса пассажиров этого маршрута - студенты.
Измененное расписание
Красная площадь: 07:28; 08:22; 09:17; 10:11; 12:44; 13:47; 14:40; 15:33; 16:25; 17:17.
Студенческий городок: 07:55; 08:50; 09:44; 10:38; 13:11; 14:15; 15:07; 16:00; 16:50; 17:44.
ИСТОЧНИК KP.RU