Полиция и медики проверяют, как ярославцы соблюдают карантин

21 Март 2020 2020-03-21T20:04:16+03:00

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Представители органов местного самоуправления, полицейские и медики проверили, как ярославцы, которые сейчас находятся на самоизоляции, соблюдают карантин. С сегодняшнего дня, то есть с 21 марта, за гражданами, прибывшими из стран с

эпидемиологически неблагоприятной обстановкой, будет установлен повышенный контроль. Важно, чтобы они находились дома и максимально ограничили контакты с другими людьми.

На данный момент на карантине находятся 187 ярославцев, диагноз "коронавирус" в Ярославском регионе поставлен только одному человеку - женщине, которая прибыла из Доминиканской республики. Она проходит лечение в инфекционной больнице, в ее состоянии намечаются улучшения.

- Если появились опасения, что кто-то из приезжих нарушает карантин, и эти опасения обоснованы, то заявить об этом можно, позвонив по номеру 112, а также на "горячую линию" Роспотребнадзора по телефону 73-26-95 или "горячую линию" департамента здравоохранения по номеру 40-04-55, - сказали в правительстве региона.

Всем прибывающим из стран, находящихся в списке эндемичных, необходимо незамедлительно поставить в известность медицинское учреждение, к которому они прикреплены. Заботьтесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих!

ИСТОЧНИК KP.RU