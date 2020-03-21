Общегородской субботник в Рыбинске пройдет 24 апреля
В Рыбинске определились со сроками проведения месячника по уборке города. Приводить территории в порядок после зимы рыбинцы будут с 1 по 30 апреля. Общегородской субботник запланирован на 24 число.
Собираются убрать более 10 гектаров, из рыбинского бюджета на проведение месячника выделено 2,8 миллиона рублей.
- На субботнике мы убираем так называемый случайный мусор, который скопился за зимний период, – результат жизнедеятельности человека. И уборка такого мусора традиционно проводится в рамках месячника по санитарной уборке города, - объяснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Территории для уборки уже распределены между предприятиями, управляющими компаниями, общественными организациями. В департамент ЖКХ уже можно направлять заявки на установку бункеров для сбора мусора.
Помимо уборки грязи, накопившейся зимой, можно привести в порядок и кустарники.
- Активисты вырубают кустарник, а департамент ЖКХ организует переработку и вывоз древесного мусора, - сказала Олеся Минеева. - В прошлом году в работу активно включились жители Заволжья, Переборов, Волжского.
ИСТОЧНИК KP.RU