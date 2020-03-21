2020-03-21T17:59:13+03:00
Общество

Общегородской субботник в Рыбинске пройдет 24 апреля

С 1 по 30 апреля будут приводить в порядок территории города
Полина Вачнадзе
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Большой субботник пройдет 24 апреля. ФОТО: администрация РыбинскаБольшой субботник пройдет 24 апреля. ФОТО: администрация Рыбинска
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В Рыбинске определились со сроками проведения месячника по уборке города. Приводить территории в порядок после зимы рыбинцы будут с 1 по 30 апреля. Общегородской субботник запланирован на 24 число.

Собираются убрать более 10 гектаров, из рыбинского бюджета на проведение месячника выделено 2,8 миллиона рублей.

- На субботнике мы убираем так называемый случайный мусор, который скопился за зимний период, – результат жизнедеятельности человека. И уборка такого мусора традиционно проводится в рамках месячника по санитарной уборке города, - объяснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Территории для уборки уже распределены между предприятиями, управляющими компаниями, общественными организациями. В департамент ЖКХ уже можно направлять заявки на установку бункеров для сбора мусора.

Помимо уборки грязи, накопившейся зимой, можно привести в порядок и кустарники.

- Активисты вырубают кустарник, а департамент ЖКХ организует переработку и вывоз древесного мусора, - сказала Олеся Минеева. - В прошлом году в работу активно включились жители Заволжья, Переборов, Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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