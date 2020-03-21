Жительница Рыбинска украла у пьяного мужчины телефон и вейп

21 Март 2020 2020-03-21T15:06:21+03:00

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Кража произошла в кафе в микрорайоне Северный Рыбинска. Мужчина напился и уснул за столиком, а когда проснулся, то понял, что у него больше нет мобильного телефона и электронной сигареты. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей. Рыбинец обратился в полицию.

Подозреваемую искали не долго, быстро она созналась и в совершении преступления.

- Подозреваема пояснили, что увидела в кафе нетрезвого мужчину. У него в куртке зазвонил телефон. Она осмотрела карманы и похитила сотовый, а также электронную сигарету, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Не устояла, в общем, перед соблазном поживиться чужим добром. Думала, что это останется безнаказанной, а нет. Теперь жительнице Рыбинска грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

А полиция предупреждает: злоупотребление спиртными напитками может превратить вас

как в жертву преступления, так и подтолкнуть на его совершение.

ИСТОЧНИК KP.RU