2020-03-21T13:12:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле закрылся спорткомплекс "Атлант"

Занятия приостановлены до 10 апреля
Полина Вачнадзе
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Занятия приостановлены до 10 апреляЗанятия приостановлены до 10 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня, 21 марта, спортивный комплекс "Атлант" временно приостановил свою работу. Причина ясна - это меры против распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент известно, что занятий не будет до 10 апреля, но, возможно, карантинные мероприятия продлят. Оплаченные занятия можно перенести на другие даты или вернуть за них деньги. Заявления принимаются в спорткомплексе в будние дни с 12:00 до 20:00.

Напомним, что в Ярославской области из-за пандемии по коронавирусу школьники раньше времени ушли на каникулы, закрыты все кружки и секции, отменены массовые мероприятия, многие ведомства работают в населением исключительно в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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