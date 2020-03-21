Ярославцы будут получать 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно
Выплата предназначена для детей от 3 до 7 лет
Семьи получат деньги сразу за несколько месяцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все ярославские семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, будут ежемесячно получать по 5285 рублей на каждого ребенка. Указ об этих выплатах подписал Президент РФ Владимир Путин.
- В Ярославской области воспользоваться пособием сможет 21 тысяча человек. Прием заявлений от родителе начнем с 1 июля. Справок не потребуется, органы власти сами делают необходимые запросы, - пояснил губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов.
Рассчитываться начисления будут с 1 января этого года, значит семьи получат деньги сразу за несколько месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU