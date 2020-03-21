2020-03-21T12:48:12+03:00
Общество

Ярославцы будут получать 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно

Выплата предназначена для детей от 3 до 7 лет
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Семьи получат деньги сразу за несколько месяцев.Семьи получат деньги сразу за несколько месяцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Все ярославские семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, будут ежемесячно получать по 5285 рублей на каждого ребенка. Указ об этих выплатах подписал Президент РФ Владимир Путин.

- В Ярославской области воспользоваться пособием сможет 21 тысяча человек. Прием заявлений от родителе начнем с 1 июля. Справок не потребуется, органы власти сами делают необходимые запросы, - пояснил губернатор Ярославской области

Дмитрий Миронов.

Рассчитываться начисления будут с 1 января этого года, значит семьи получат деньги сразу за несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Рыбинска украла у пьяного мужчины телефон и вейп
В Ярославле закрылся спорткомплекс "Атлант"
Ярославцы будут получать 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно
За 10 килограммов наркотиков и арсенал оружия ярославец сел на 17 лет
В Ярославской области на маршруты выходят новые автобусы
В Ярославле на помощь одиноким пенсионерам приходят волонтеры
Ярославский бизнесмен хотел уйти от налогов и скрыл доход в 1,7 миллиона рублей
В Ярославле за уклонение от службы в армии осудят 20-летнего парня
В Ярославской области ударят морозы и выпадет снег
Сотрудники Ярославского УФСИН за два дня нашли 15 преступников
В ярославских трамваях и троллейбусах можно расплачиваться картой
МФЦ Ярославской области будут работать только по предварительной записи
В Ярославле меняется расписание у троллейбуса №1
Жители Рыбинска решили защитить памятник Льву Ошанину от коронавируса
Руководитель ярославского СКР встретился с региональным уполномоченным по правам человека
В Ярославле стартует дистанционный конкурс, посвящённый дню космонавтики
Все больше людей начинают использовать удаленные каналы Сбербанка
В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов
В Ярославской области стали чаще болеть гриппом, гепатитом и сифилисом
Житель Ярославля попался при попытке распространения 183 граммов наркотика
Ярославцев в 2020 году стало меньше на 6 тысяч человек
В Ярославле 50 счастливчиков получат бесплатные билеты на экскурсию с аудио-гидом
В колледже Ярославской области во время занятий обвалился потолок