Ярославцы будут получать 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно

21 Март 2020 2020-03-21T12:48:12+03:00

Выплата предназначена для детей от 3 до 7 лет

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Все ярославские семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, будут ежемесячно получать по 5285 рублей на каждого ребенка. Указ об этих выплатах подписал Президент РФ Владимир Путин.

- В Ярославской области воспользоваться пособием сможет 21 тысяча человек. Прием заявлений от родителе начнем с 1 июля. Справок не потребуется, органы власти сами делают необходимые запросы, - пояснил губернатор Ярославской области

Дмитрий Миронов.

Рассчитываться начисления будут с 1 января этого года, значит семьи получат деньги сразу за несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU