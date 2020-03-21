За 10 килограммов наркотиков и арсенал оружия ярославец сел на 17 лет

21 Март 2020 2020-03-21T11:21:48+03:00

В холодильнике мужчины больше 6 кг героина, почти 5 кг гашиша, 1 кг амфетамина, кокаин, метадон и другие средства

Изменить размер текста: A A

Спецоперацию по задержанию подозреваемого сотрудники полиции о областного УФСБ провели еще июне 2018 году. Ярославец уже преступал закон и был объявлен в федеральный розыск. Зная, что его ищут, он жил в Московской области под чужими документами.

Машину, на которой ехал подозреваемый, задержали у Переславля-Залесского. В подлокотнике правоохранители нашли героин и метадон. А во время обыска в доме задержанного, в Сергиев-Посаде, в холодильнике обнаружили целый склад наркотиков:

более 6 килограммов героина, 4,7 килограмма гашиша, почти 1 килограмм амфетамина, около 150 граммов кокаина, 300 граммов метадона, свыше 800 граммов таблеток МДМА, около 400 граммов марихуаны. Все эти вещества должны были пойти на продажу.

Кроме того, у ярославца нашли арсенал оружия: 3 гранаты со взрывателями, автомат Калашникова с прибором для бесшумной стрельбы, 3 пистолета, более 100 патронов.

- Следствие велось с июня 2018 года по март 2019-го. Несмотря на собранные доказательства, фигурант уголовного дела отказывался признать свою вину, - сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах.

В итоге мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание - 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU