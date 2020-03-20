2020-03-20T19:07:45+03:00
Общество

В Ярославле на помощь одиноким пенсионерам приходят волонтеры

Добровольцам проекта «Вместе» по плечу любая задача
Светлана Крутикова
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Волонтеры помогли одинокой пенсионерке сделать на кухне ремонтВолонтеры помогли одинокой пенсионерке сделать на кухне ремонтФото: Мэрия Ярославля
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К ярославским волонтерам за помощью обратилась жительница Дзержинского района Антонина Клеонидовна Комарова. К своему 80-летию женщина решила сделать себе подарок - обновить на кухне обои.

- Я живу одна, помочь мне некому. За помощью к волонтерам я обращаюсь уже в течение двух лет. Они помогают помыть окна и полы. Я им очень благодарна, они никогда не отказывают, - рассказала Антонина Клеонидовна.

На просьбу пенсионерки откликнулись волонтеры областного проекта «Вместе». Его создали еще в 2014 году члены молодежной общественной организации «Союз студентов». Добровольцы помогают не только одиноким пожилым людям, но и детям, которые живут в интернатах. Также волонтеры поддерживают и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас молодежный проект «Вместе» реализуется на всей территории Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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