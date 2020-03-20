В Ярославской области на маршруты выходят новые автобусы

20 Март 2020 2020-03-20T19:27:40+03:00

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Ярославское АТП обновляет автопарк. Уже купили 16 единиц техники. В течение месяца не предприятие поставят еще 20 автобусов среднего класса марки ПАЗ. Они выйдут на междугородние маршруты. Также планируют приобрести 33 машины большого класса.

- Все автобусы предназначены для пригородных и междугородных перевозок с интенсивным пассажиропотоком. В машинах есть кондиционеры, системы пожаротушения, видеонаблюдение и электронные маршрутоуказатели, - сказал и.о. директора областного департамента транспорта Анатолий Бойко.

Свой автопарк постепенно обновляют все компании-перевозчики, которые работают в регионе. Сегодня на межмуниципальных маршрутах из 260 автобусов около 130 - не старше 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU