Ярославский бизнесмен хотел уйти от налогов и скрыл доход в 1,7 миллиона рублей
В Ярославле в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Следствие установило, что подозреваемый, занимаясь розничной продажей одежды, с 2016 по 2018 годы внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и скрыл доход на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие принимает все меры, чтобы возместить ущерб, который подозреваемый причинил бюджету, - пишет пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU