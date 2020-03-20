2020-03-20T18:25:50+03:00
Происшествия

Ярославский бизнесмен хотел уйти от налогов и скрыл доход в 1,7 миллиона рублей

На мужчину завели уголовное дело
Светлана Крутикова
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Бизнесмен скрыл доход на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.Бизнесмен скрыл доход на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Следствие установило, что подозреваемый, занимаясь розничной продажей одежды, с 2016 по 2018 годы внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и скрыл доход на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие принимает все меры, чтобы возместить ущерб, который подозреваемый причинил бюджету, - пишет пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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