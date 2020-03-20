В Ярославской области ударят морозы и выпадет снег
Снега уже нигде нет, за окном светит солнце, дует теплый ветер. Кажется, что весна окончательно вступила в свои права. Но, по сообщениям синоптиков, такая погода ненадолго.
По прогнозам Гидрометцентра, в выходные в регионе похолодает. С субботы температура начнет снижаться и опустится до -5 градусов Цельсия. А к ночи воскресенья она достигнет -7 градусов.
А с сегодняшнего дня на смену теплому ветру придет северный с порывами до 14 метров в секунду. Не исключено, что холода принесут в область и снег. Поэтому не стоит торопиться и далеко убирать теплую одежду.
ИСТОЧНИК KP.RU