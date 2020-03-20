2020-03-20T17:11:49+03:00
Общество

Сотрудники Ярославского УФСИН за два дня нашли 15 преступников

Все осужденные находились в федеральном розыске
Светлана Крутикова
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В Ярославской области нашли преступников, которые находились в федеральном розыскеВ Ярославской области нашли преступников, которые находились в федеральном розыскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ярославской области задержали преступников, которые сбежали из тюрьмы и уклонялись от отбывания наказания.

- 44 специалиста регионального УФСИН совместно с сотрудниками Росгвардии за два дня проверили больше 100 адресов, по которым могли находиться осужденные. За это время нашли 15 человек, которые числились в федеральном розыске, - сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Среди преступников был 27-летний житель Переславля-Залесского. В 2016 году его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком. Но на протяжении долгого времени мужчина не выполнял возложенные на него судом обязательства. Чтобы не отбывать наказание, осужденный покинул Ярославскую область. Его нашли в Кущевском районе Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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