В ярославских трамваях и троллейбусах можно расплачиваться картой

20 Март 2020 2020-03-20T16:46:39+03:00

В автобусах Ярославля по безналу можно расплатиться с прошлой недели Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

С 20 марта, то есть с сегодняшнего дня, в ярославских трамваях и троллейбусах билет можно купить не только за наличные деньги. Проезд можно оплатить при помощи банковских карт или смартфона, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты.

Весь процесс займет пару секунд: карту или гаджет нужно просто приложить к специальному терминалу, который находится у кондуктора или водителя.

Напомним, что в автобусах Ярославля по безналу можно расплатиться с прошлой недели. Обещают, что в июле этого года такая возможность появится и на маршрутках.

ИСТОЧНИК KP.RU