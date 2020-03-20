В ярославских трамваях и троллейбусах можно расплачиваться картой
Безналичную оплату начали принимать с сегодняшнего дня. 20 марта
В автобусах Ярославля по безналу можно расплатиться с прошлой неделиФото: Мэрия Ярославля
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С 20 марта, то есть с сегодняшнего дня, в ярославских трамваях и троллейбусах билет можно купить не только за наличные деньги. Проезд можно оплатить при помощи банковских карт или смартфона, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты.
Весь процесс займет пару секунд: карту или гаджет нужно просто приложить к специальному терминалу, который находится у кондуктора или водителя.
Напомним, что в автобусах Ярославля по безналу можно расплатиться с прошлой недели. Обещают, что в июле этого года такая возможность появится и на маршрутках.
ИСТОЧНИК KP.RU