МФЦ Ярославской области будут работать только по предварительной записи
С 23 марта все МФЦ региона начнут принимать заявителей исключительно по предварительной записи.
- Многофункциональные центры – места массового пребывания людей, и наша задача - максимально обезопасить жителей от риска заражения коронавирусом. Такой режим работы исключит одновременное нахождение в офисах большого количества граждан и сократит время ожидания. Также в центрах усилили меры по санитарной обработке помещений, – отметил руководитель региональной сети МФЦ Павел Перехватов.
Записаться на прием жители области могут через мобильное приложение «Мои документы онлайн», сайт МФЦ или по телефону (4852) 49-09-09.
ИСТОЧНИК KP.RU