МФЦ Ярославской области будут работать только по предварительной записи

20 Март 2020 2020-03-20T16:33:43+03:00

С 23 марта попасть на прием в МФЦ можно будет только по предварительной записи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такой порядок начнет действовать с 23 марта

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С 23 марта все МФЦ региона начнут принимать заявителей исключительно по предварительной записи.

- Многофункциональные центры – места массового пребывания людей, и наша задача - максимально обезопасить жителей от риска заражения коронавирусом. Такой режим работы исключит одновременное нахождение в офисах большого количества граждан и сократит время ожидания. Также в центрах усилили меры по санитарной обработке помещений, – отметил руководитель региональной сети МФЦ Павел Перехватов.

Записаться на прием жители области могут через мобильное приложение «Мои документы онлайн», сайт МФЦ или по телефону (4852) 49-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU