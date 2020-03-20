В Ярославле меняется расписание у троллейбуса №1
Произойдет это с 24 марта
Мэрия Ярославля просит горожан учесть эти изменения. ФОТО: группа ЯрГорЭлектроТранс ВКонтакте
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С 24 марта, то есть в ближайший вторник, троллейбус №1 «Ярославль Главный – ЯШЗ» начнет ходить по новому расписанию.
В будние дни от остановки «Ярославль Главный» последний троллейбус будет уезжать в 23:31. В выходные от той же остановки – в 23:28, от Шинного завода – в 23:55.
Мэрия Ярославля просит горожан учесть эти изменения и планировать свои поездки.
Также в Ярославле с 30 марта изменится схема движения нескольких автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU