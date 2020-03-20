Жители Рыбинска решили защитить памятник Льву Ошанину от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T16:11:44+03:00

Как только прохожие обнаружили на лице поэта медицинскую маску, фотографии сразу же появились в социальных сетях. Фото: Елена Трусова\vk.com.

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В Рыбинске неизвестные решили в шутку обезопасить от заражения коронавирусом памятник Льву Ошанину, который установлен на Волжской набережной города.

Как только прохожие обнаружили на лице поэта медицинскую маску, фотографии сразу же появились в социальных сетях.

Рекомендуем вам обезопасить и себя. Подробнее о том, как это сделать во время пандемии, читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU