2020-03-20T16:11:44+03:00
Общество

Жители Рыбинска решили защитить памятник Льву Ошанину от коронавируса

Прохожие обнаружили на лице поэта маску
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Как только прохожие обнаружили на лице поэта медицинскую маску, фотографии сразу же появились в социальных сетях. Фото: Елена Трусова\vk.com.Как только прохожие обнаружили на лице поэта медицинскую маску, фотографии сразу же появились в социальных сетях. Фото: Елена Трусова\vk.com.
Изменить размер текста:

В Рыбинске неизвестные решили в шутку обезопасить от заражения коронавирусом памятник Льву Ошанину, который установлен на Волжской набережной города.

Как только прохожие обнаружили на лице поэта медицинскую маску, фотографии сразу же появились в социальных сетях.

Рекомендуем вам обезопасить и себя. Подробнее о том, как это сделать во время пандемии, читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники Ярославского УФСИН за два дня нашли 15 преступников
В ярославских трамваях и троллейбусах можно расплачиваться картой
МФЦ Ярославской области будут работать только по предварительной записи
В Ярославле меняется расписание у троллейбуса №1
Жители Рыбинска решили защитить памятник Льву Ошанину от коронавируса
Руководитель ярославского СКР встретился с региональным уполномоченным по правам человека
В Ярославле стартует дистанционный конкурс, посвящённый дню космонавтики
Все больше людей начинают использовать удаленные каналы Сбербанка
В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов
В Ярославской области стали чаще болеть гриппом, гепатитом и сифилисом
Житель Ярославля попался при попытке распространения 183 граммов наркотика
Ярославцев в 2020 году стало меньше на 6 тысяч человек
В Ярославле 50 счастливчиков получат бесплатные билеты на экскурсию с аудио-гидом
В колледже Ярославской области во время занятий обвалился потолок