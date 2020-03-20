Руководитель ярославского СКР встретился с региональным уполномоченным по правам человека

20 Март 2020 2020-03-20T15:59:40+03:00

Между ведомствами действует соглашение о сотрудничестве. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

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Сегодня, 20 марта, в следственном управлении СКР по Ярославской области состоялась рабочая встреча руководителя ведомства генерал-майора юстиции Александра Соболева и Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

В ходе мероприятия региональный омбудсмен предоставил руководителю следственного управления доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год. В нем содержалась информация о состоянии и проблемах защиты прав человека, о мерах, которые были приняты в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

После обсуждения актуальных вопросов, возникающих в ходе совместной деятельности, руководитель следственного управления Александр Соболев поблагодарил уполномоченного за плодотворную работу и выразил намерение продолжить дальнейшее сотрудничество в рамках действующего соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU