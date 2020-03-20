В Ярославле стартует дистанционный конкурс, посвящённый дню космонавтики
В Ярославле 25 марта начнётся приём заявок для участия в дистанционном творческом конкурсе, посвящённом Дню космонавтики. К участию в приглашаются ярославские школьники трех возрастных категорий: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет, а также от 13 до 17 лет.
- Работы будут оценивать по трём номинациям: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и изделие из нетрадиционных материалов, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Заявки, фото или копии работ будут приниматься до 7 апреля 2020 года. Отправить материалы можно на электронную почту по адресу zdtyar@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU