В Ярославле стартует дистанционный конкурс, посвящённый дню космонавтики

20 Март 2020 2020-03-20T15:43:35+03:00

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В Ярославле 25 марта начнётся приём заявок для участия в дистанционном творческом конкурсе, посвящённом Дню космонавтики. К участию в приглашаются ярославские школьники трех возрастных категорий: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет, а также от 13 до 17 лет.

- Работы будут оценивать по трём номинациям: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и изделие из нетрадиционных материалов, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Заявки, фото или копии работ будут приниматься до 7 апреля 2020 года. Отправить материалы можно на электронную почту по адресу zdtyar@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU