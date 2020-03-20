Все больше людей начинают использовать удаленные каналы Сбербанка

20 Март 2020 2020-03-20T15:40:22+03:00

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Об этом сообщила Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова. Пресс-конференция прошла в онлайн-режиме, в соответствии с профилактическими рекомендациями профильных государственных ведомств и надзорных органов, связанными с угрозой распространения коронавируса.

По словам Кирсановой, банк не наблюдает особых изменений в потребительском поведении в связи с эпидемиологической ситуацией:

- Главное, к чему мы призываем – никакой паники, наши сервисы продолжают работать бесперебойно, получить наличные при желании можно в любом банкомате или отделении Сбербанка. Но, в то же время, мы фокусируем наших клиентов на то, что безналичная оплата продолжает оставаться одной из самых удобных и доступных для наших клиентов.

Число активных пользователей Сбербанк Онлайн превысило 60 млн человек. Каждый пятый клиент практически не использует наличные, выбирая цифровые каналы обслуживания. Для них доступны 128 банковских сервисов в режиме онлайн, включая одобрение и получение ипотечного кредита.

Так, зарплатные клиенты Сбербанка могут не заполнять анкету на выдачу ипотечного кредита и получить предварительное решение в течение 5 минут, 60 процентов решений для остальных категорий клиентов принимаются менее чем за час.

- Не нужно ждать пока пластиковая карта будет изготовлена на физическом носителе - ее сразу же можно активировать через приложение и добавить в сервисы бесконтактной оплаты, - отметила Светлана Кирсанова.

Намного проще стало получать потребительские кредиты онлайн. Срок одобрения при подаче заявки онлайн для более чем 50 процентов клиентов не превышает двух минут. Сбербанк развивает доступность финансовых услуг. Так, 53 магазина в малых населенных пунктах Ярославской области подключились к проекту «Агентская сеть» - в них можно снять наличные деньги с карточки на кассе магазина. В 9 точках можно оплатить коммунальные платежи. До конца текущего года запланировано реализовать этот сервис у 100% партнёров проекта.

В Ярославской области 84 школы подключены к системе безналичной оплаты питания учеников, 79 из них – в Ярославле. В ближайшие полгода Ярославское отделение № 17 ПАО Сбербанк планирует довести количество школ до 90.

Активно развивается транспортный эквайринг. В Ярославской области в 4 квартале прошлого года при активном участии Сбербанка был запущен пилотный проект: в 120 автобусах появилась возможность оплачивать проезд банковской картой. В феврале 2020 г. безналичная оплата появилась на пассажирском транспорте Рыбинска (145 единиц), в марте в проект вступили 310 бортов ярославских перевозчиков. Ежедневно порядка 10 тысяч человек оплачивают проезд безналично, и эти цифры постоянно растут.

- Сегодня жители области могут практически полностью отказаться от использования наличных средств, используя только безопасные бесконтактные платежи, - отмечает управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин.