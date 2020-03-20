2020-03-20T14:42:50+03:00
Общество

В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов

Произойдет это из-за ремонта на улице Закгейма
Полина Вачнадзе
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Новая схема будет действовать до 6 апреляНовая схема будет действовать до 6 апреляФото: Мэрия Ярославля
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С 30 марта в Ярославле изменится схема движения следующих автобусов:

- №7 «Красный Перекоп» - ЯМЗ»,

- №17 «ЯШЗ – поселок Ивняки»,

- №19 «Крестобогородская – улица Гудованцева (Красный Перекоп)»,

- №85Д «Улица Декабристов – Машприбор»,

- №85К «Творогово – Машприбор»,

- №87 «15 МКР – Крансый Перекоп».

Произойдет это из-за капитального ремонта тепловой сети у дома №5 на улице Закгейма и необходимости проведения земляных работ на проезжей части.

- Автобусы будут ездить по измененному маршруту, с учетом объезда закрытого участка от дома №15А до дома №13 по улице Закгейма и улице Маланова, - сообщает мэрия Ярославля и просит ярославцев планировать свои поездки с учетом всех изменений.

Такая схема будет действовать по 6 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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