В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов
С 30 марта в Ярославле изменится схема движения следующих автобусов:
- №7 «Красный Перекоп» - ЯМЗ»,
- №17 «ЯШЗ – поселок Ивняки»,
- №19 «Крестобогородская – улица Гудованцева (Красный Перекоп)»,
- №85Д «Улица Декабристов – Машприбор»,
- №85К «Творогово – Машприбор»,
- №87 «15 МКР – Крансый Перекоп».
Произойдет это из-за капитального ремонта тепловой сети у дома №5 на улице Закгейма и необходимости проведения земляных работ на проезжей части.
- Автобусы будут ездить по измененному маршруту, с учетом объезда закрытого участка от дома №15А до дома №13 по улице Закгейма и улице Маланова, - сообщает мэрия Ярославля и просит ярославцев планировать свои поездки с учетом всех изменений.
Такая схема будет действовать по 6 апреля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU