В Ярославской области стали чаще болеть гриппом, гепатитом и сифилисом

20 Март 2020 2020-03-20T14:10:47+03:00

В регионе в 2019 году снизился уровень общей заболеваемости населения инфекционными болезнями Фото: Александр ГЛУЗ

А показатели по менингиту, педикулезу и ветрянке наоборот снизились

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По данным Роспотребнадзора по Ярославской области, в регионе в 2019 году снизился уровень общей заболеваемости населения инфекционными болезнями. 88 процентов из них – респираторно-вирусные инфекции, которых в прошлом году было зарегистрировано почти 285 тысяч.

По данным Яроблстата, стало меньше случаев менингококковой инфекции (в 1,8 раза), пневмонии (в 1,3 раза), ветряной оспы (на 19,3%), острой кишечной инфекции (на 17,1%), педикулеза (на 5,9%).

Но по другим болезням отмечается рост. Например, количество заболевших геморрагической лихорадкой в 2019 году увеличилось в 3,3 раза, коклюшем – почти в 2 раза, хроническим вирусным гепатитом – почти на 25%, гриппом – на 10,3%, сифилисом – на 6,1%. В прошлом году зарегистрировано 5 случаев кори против одного в 2018-м.

Проблема Ярославской области – клещи. В прошлый сезон от их укусов пострадали 6865 человек, клещевым боррелиозом заразились 84 ярославца (в 2018 году – 127), клещевым вирусным энцефалитом – 4 жителей региона (в 2018-м – 7).

В 2020 году ярославцев стало меньше на 6 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU