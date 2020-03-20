Житель Ярославля попался при попытке распространения 183 граммов наркотика

20 Март 2020 2020-03-20T14:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле прокуратура поддержала обвинение по делу 22-летнего жителя Красноперекопского района города, обвиняемого в попытке распространения наркотиков. По версии следствия, подозреваемый купил 164 свертка с запрещённым веществом, чтобы позднее распространить их.

- Общая масса вещества составила чуть больше 183 граммов, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако молодой человек не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции входе оперативно-розыскных мероприятий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Молодой человек помещён под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU