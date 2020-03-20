2020-03-20T14:12:00+03:00
Общество

Ярославцев в 2020 году стало меньше на 6 тысяч человек

На 11 тысяч новорожденных пришлось 18 тысяч смертей
Полина Вачнадзе
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На 11 тысяч новорожденных пришлось 18 тысяч смертейНа 11 тысяч новорожденных пришлось 18 тысяч смертейФото: Полина Вачнадзе
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Ярославльстат опубликовал статистику по демографической ситуации, которая сложилась в Ярославской области. На 1 января 2020 года численность населения региона составила 1 миллион 253 тысячи человек, это на 6,2 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Причиной уменьшения числа ярославцев стала их естественная убыль. В прошлом году зарегистрировано 11,3 тысячи новорожденных против 18,5 тысяч умерших. Естественные потери населения увеличились с 6,5 тысяч до 7,2 тысяч. Рождаемость снизилась на 9,1%.

Также в 2019 году умерло 39 младенцев, в 2018-м – 42.

Чем чаще стали болеть ярославцы, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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