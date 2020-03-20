В Ярославле 50 счастливчиков получат бесплатные билеты на экскурсию с аудио-гидом
Сегодня, 20 марта, отмечается международный День счастья, а департамент транспорта Ярославской области проводит акцию «Счастливый билет». Каждый 50-й пассажир в кассах автовокзала вместе с тем билетом, что он покупает, получит необычный билетик. Он даст ему право на бесплатную автобусную экскурсию с аудио-гидом по Ярославлю.
«Счастливый билет» на экскурсию будет действовать до конца года.
- Этой акцией мы хотим поблагодарить пассажиров, которые пользуются межмуниципальными автобусами, - сказал и.о.директора департамента транспорта Анатолий Бойко.
Автобусные туры по Ярославлю проходят ежедневно с 10:00 до 18:00. Красный транспорт отходит от Советской площади, продолжительность поездки – 1 час 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU