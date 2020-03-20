В Ярославле 50 счастливчиков получат бесплатные билеты на экскурсию с аудио-гидом

20 Март 2020 2020-03-20T13:23:11+03:00

Сегодня, 20 марта, отмечается международный День счастья. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

Акция «Счастливый билет» проходит сегодня, 20 марта, на автовокзале

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Сегодня, 20 марта, отмечается международный День счастья, а департамент транспорта Ярославской области проводит акцию «Счастливый билет». Каждый 50-й пассажир в кассах автовокзала вместе с тем билетом, что он покупает, получит необычный билетик. Он даст ему право на бесплатную автобусную экскурсию с аудио-гидом по Ярославлю.

«Счастливый билет» на экскурсию будет действовать до конца года.

- Этой акцией мы хотим поблагодарить пассажиров, которые пользуются межмуниципальными автобусами, - сказал и.о.директора департамента транспорта Анатолий Бойко.

Автобусные туры по Ярославлю проходят ежедневно с 10:00 до 18:00. Красный транспорт отходит от Советской площади, продолжительность поездки – 1 час 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU