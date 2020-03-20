Житель Тутаева пожаловался на качество содержания в инфекционной ЦРБ

20 Март 2020 2020-03-20T12:57:02+03:00

Позже выяснилась, что палата с ужасными условиями находится на первом этаже, а денег, выделенных на ремонт, хватило только на второй этаж центральной районной больницы. Фото: Владимир Борисов\vk.com.

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Житель Тутаева пожаловался на качество содержания в палате-боксе местной инфекционной больницы. Его жену поместили туда с подозрением на коронавирус, однако, условия содержания повергли супругов в шок. Трещины на стенах, тонкий матрац, грязные полы. Ко всем претензиям мужчина прикрепил фото.

- Тревожной кнопки в боксе нет. Дверь в бокс закрывается снаружи. Занавесок нет, а за окном мужики курят, для женщин - это стрессовая ситуация - перед публикой как на панели при осмотре врачом. Три часа добивались чтобы пришел врач и померил давление после того как оно перевалило за 200, - пишет Владимир Борисов. - И это хорошо, что догадалась взять с собой личный тонометр. Врач намерил 230/100. Только после этого сделали укол. Дозвонились до главврача совершенно случайно. Позднее он просто отключил телефон.

Пользователи возмутились, мол, а где же ремонт, о проведении которого отчитывались? Позже выяснилась, что палата с ужасными условиями находится на первом этаже больницы, а денег, выделенных на ремонт, хватило только на второй этаж центральной районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU