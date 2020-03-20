Ярославский бизнесмен лишился дохода из-за сотрудника-нелегала

20 Март 2020 2020-03-20T12:53:10+03:00

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Труд нелегального продавца сухофруктов стал причиной закрытия торговых точек на рынке, принадлежащих местному предпринимателю. Мужчина, который приехал в Ярославль из Узбекистана, не имел разрешения на работу, но трудился.

- Данный факт был установлен сотрудниками правоохранительных органов во время проверки. В качестве продавца сухофруктов индивидуальный предприниматель незаконно использовал наемный труд иностранного гражданина, не имеющего разрешения на данную работу, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Входные двери павильона были опечатаны на 14 суток. Ежедневно, в том числе и в выходные, приставы проверяют, не нарушается ли решение суда. Если бизнесмен откроет свой ларек раньше времени, его могут привлечь к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU