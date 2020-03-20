Ярославский бизнесмен лишился дохода из-за сотрудника-нелегала
Труд нелегального продавца сухофруктов стал причиной закрытия торговых точек на рынке, принадлежащих местному предпринимателю. Мужчина, который приехал в Ярославль из Узбекистана, не имел разрешения на работу, но трудился.
- Данный факт был установлен сотрудниками правоохранительных органов во время проверки. В качестве продавца сухофруктов индивидуальный предприниматель незаконно использовал наемный труд иностранного гражданина, не имеющего разрешения на данную работу, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Входные двери павильона были опечатаны на 14 суток. Ежедневно, в том числе и в выходные, приставы проверяют, не нарушается ли решение суда. Если бизнесмен откроет свой ларек раньше времени, его могут привлечь к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU